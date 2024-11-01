Apple увеличивает инвестиции в спутниковую связь с GlobalStar

Компания GlobalStar сообщила о расширении своего сотрудничества с Apple. В рамках новой сделки Apple выделит дополнительно 1,1 миллиарда долларов на предоплату инфраструктуры, что позволит увеличить пропускную способность спутниковых услуг. Также Apple получит 20% акций GlobalStar, заплатив около 400 миллионов долларов.

Благодаря этой сделке, в обновлении iOS 18 пользователи смогут отправлять текстовые сообщения через спутник, находясь вне зоны сотовой связи или Wi-Fi.

Apple продолжает инвестировать в спутниковые услуги, предлагая их бесплатно для пользователей. Однако компания намекает, что в будущем может ввести плату за эти функции.

Спутниковая связь для экстренных вызовов SOS появилась в iPhone 14 в 2022 году, и Apple обещала сделать её бесплатной на два года. Теперь бесплатный период продлён до 2025 года.

Пока Apple не уточнила, сколько будет стоить использование спутниковых функций. Вероятно, функция экстренного вызова SOS останется бесплатной, в то время как за другие услуги, такие как обмен местоположением или отправка текстов через спутник, может взиматься плата.

Некоторые аналитики предполагают, что спутниковое обслуживание может быть включено в пакет Apple One или предложено через мобильных операторов.

Спутниковая связь доступна на iPhone 14 и более поздних моделях и активируется в отсутствии сотового покрытия или Wi-Fi.