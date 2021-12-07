Apple увеличит поставки iPhone на 30% в 2022 году

Отчеты южнокорейской индустрии комплектующих показывают, что Apple решила увеличить поставки iPhone в первой половине 2022 года на 30% по сравнению с 2021 годом, бросив вызов ежегодной поставке в 300 миллионов единиц.

Источники сообщают, что Apple заявила, что целевой показатель отгрузки iPhone в первой половине 2022 года установлен на уровне 170 миллионов единиц, что на 30% больше, чем 130 миллионов единиц в этом году. Чтобы не отставать от всплеска, основные компании-производители компонентов были уведомлены об адаптации к планам спроса и предложения, согласно Digitimes.

Однако достижение этой цели может оказаться довольно сложной задачей, учитывая глобальный дефицит полупроводников, все еще угрожающий отрасли.

Отчет ставит под сомнение более ранний отчет о том, что Apple сталкивается с замедлением спроса и, как следствие, сообщает своим поставщикам компонентов, что она может не заказывать столько устройств, сколько указывалось ранее.

В настоящее время популярность iPhone 13 стремительно растет на мировом рынке, в том числе в Северной Америке, но текущих поставок все еще недостаточно, что приводит к задержкам доставки на несколько месяцев. Всплеск производства должен помочь удовлетворить спрос.