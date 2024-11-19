Apple уведомляет пользователей о предстоящем удалении резервных копий iCloud

Компания Apple начала рассылать уведомления пользователям, использующим устаревшее программное обеспечение, о предстоящем удалении резервных копий iCloud.

Согласно официальному сообщению, начиная с 18 декабря 2024 года для работы функции резервного копирования потребуется iOS 9 или более новая версия операционной системы.

Пользователи могут продолжать использовать функцию до этой даты, но после её истечения резервные копии будут удалены, если устройство не будет обновлено до iOS 9.

Apple также предложила альтернативу для тех, кто не может или не хочет обновлять операционную систему. Пользователи могут выполнять ручное резервное копирование, подключив свой смартфон к компьютеру.

Для пользователей Mac с macOS Catalina или более поздней версии резервную копию можно создать через Finder. Владельцы ПК со старыми версиями операционной системы могут использовать приложения Apple Devices или iTunes для создания резервной копии.

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