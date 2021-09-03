Apple упрощает правила App Store

Apple Inc позволит некоторым приложениям, таким как Netflix Inc, предоставлять ссылки на свои веб-сайты для пользовательских платежей, небольшая уступка, которая позволит разработчикам приложений обойти спорную 30-процентную плату App Store, взимаемую производителем iPhone.

Уступка была частью соглашения с антимонопольным регулятором Японии, который заявил, что изменения достаточно, чтобы закрыть пятилетнее расследование в отношении Apple, которое было сосредоточено на видео и музыкальных приложениях, но не рассматривало игры.

Однако технологический гигант США по-прежнему вынужден бороться с множеством других юридических и нормативных проблем, связанных с правилами, которым он вынуждает разработчиков игр, включая внимательно отслеживаемый антимонопольный иск, поданный создателем Fortnite Epic Games.

Запрет на предоставление отдельных ссылок в приложениях App Store был снят для так называемых приложений для чтения, которые предоставляют такой контент, как электронные книги, видео и музыку, который не предлагает бесплатный уровень обслуживания, а требует оплаты при регистрации.

В настоящее время такие приложения, как Netflix и Spotify, обходят комиссию Apple в размере от 15 до 30 процентов, вынуждая пользователей сначала регистрироваться на своих веб-сайтах.

«Некоторые из крупнейших сервисов в этой категории« читателей »- это стримеры, такие как Netflix и Spotify, которые уже имеют собственные платежные сервисы и полагаются на них, — сказал аналитик PP Foresight Паоло Пескаторе.

«(Это изменение) позволит небольшим разработчикам управлять прямыми отношениями с клиентами, чтобы управлять своими счетами и платежами».

Изменения вступят в силу в начале следующего года и будут применяться во всем мире, заявила Apple, и за ней останется право голоса при выборе приложений для чтения.

Некоторые компании заявили, что концессии недостаточно.

«Ограниченное исправление антирулевого механизма не решает всех наших проблем», — говорится в заявлении Spotify Technology. Компания потоковой передачи музыки подает антимонопольную жалобу на Apple в антимонопольные органы Европейского Союза.

Его правила для разработчиков игр были одними из самых спорных, особенно практика, которую Epic Games оспаривает, запрещая разработчикам использовать другие формы оплаты внутри приложений.