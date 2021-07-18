Приложение Fakespot в App Store появилось всего месяц назад, но его уже удалили причем без предупреждения разработчика.

Fakespot было создано с целью выявления на сайте Amazon поддельных отзывов, причем оно работало на системе алгоритмов, определяющей фейки на сайте продавца.

Amazon попросила Apple удалить приложение Fakespot, так как оно несет ущерб продавцам и вводит в заблуждение покупателей.

К тому же мобильная программа собирает данные пользователей и создает в системе потенциальные уязвимости.

По заявлению разработчика Fakespot, приложение действительно собирает некоторые данные пользователей, но они никому не передаются и не продаются.

К тому же Amazon тоже собирает и отслеживает данные пользователей.