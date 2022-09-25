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Apple удалила приложение 2ГИС из магазина приложений App Store

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Приложение принадлежит компании «Сбер», которая находится под американскими санкциями.

Из магазина приложений App Store для устройств под управлением iOS удалили популярный в России сервис 2ГИС.

Два года назад Сбербанк купил 72% картографической компании 2ГИС, таким образом он стал основным владельцем сервиса. Теперь из-за санкций приложение удалили из магазина.

Стоит отметить, что из App Store и Google Play было удалено 35 приложений СберБанка. Были удалены банковские клиенты и приложения для инвестирования, а также «СберЗвук» и ряд других.

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