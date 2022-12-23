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Apple удалила мобильное приложение «Россельхозбанка» из App Store

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Для устройств под управлением iOS перестало быть доступным для скачивания в магазине App Store приложение Россельхозбанка.

Об этом своих клиентов предупредила пресс-служба банка. В сообщении сказано, что Apple удалила мобильное приложение «Россельхозбанка» из App Store.

В банке уже ищут решения, но предупредили, что не нужно удалять уже установленные приложения, а также рекомендуется отключить его автоматическое обновление. Все это необходимо, чтобы приложение работало.

«Информируем вас о том, что сегодня компания Apple удалила приложение мобильного банка РСХБ из App Store, теперь оно недоступно для скачивания и обновления. Приложения, установленные ранее, продолжают свою работу в штатном режиме на всех устройствах операционной системы iOS», — сказано в сообщении.

Добавлено, что интернет-банк работает в штатном режиме, приложения в Google Play, App Gallery и Ru Store по-прежнему доступно для скачивания.

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