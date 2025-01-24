Apple убрала сроки выхода обновлённого CarPlay с сайта

Еще в декабре 2023 года Aston Martin и Porsche показали дизайн новой приборной панели CarPlay.

Apple обновила свою страницу CarPlay, удалив информацию о планируемом выходе нового поколения системы в 2024 году. Как сообщает MacRumors, компания не предложила новую дату запуска, оставив пользователей в неведении.

На данный момент текущая версия CarPlay доступна более чем в 98% новых автомобилей, проданных в США за последние годы. Хотя конкретные сроки не указаны, есть признаки того, что работа над обновлением продолжается.

В бета-версии iOS 18.3, выпущенной в прошлом месяце, найдены ссылки на следующую версию CarPlay, а также Apple отправила новые изображения в базу данных ЕС.

Компания подтвердила, что активно сотрудничает с несколькими автопроизводителями для внедрения новых функций. Каждый бренд будет делиться подробностями о своих моделях, поддерживающих обновлённую систему, по мере приближения анонсов.

Среди других автопроизводителей, которые поддерживают CarPlay, указаны Acura, Audi, Ford, Honda и другие, однако неясно, сохранили ли они свою заинтересованность в проекте, так как список был составлен более двух с половиной лет назад.