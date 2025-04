Apple убрала пометку «Доступна сейчас» с описания своей нейросети

Корпорация Apple удалила со страницы своего искусственного интеллекта Apple Intelligence пометку «Available now» («Доступна сейчас»). Как сообщает издание The Verge, изменение произошло после обращения Национального рекламного отдела (NAD), следящего за достоверностью рекламных заявлений.

Ранее на странице сервиса Apple Intelligence на официальном сайте компании присутствовала надпись «AI for the rest of us» и пометка о доступности. Однако, по данным веб-архива, в конце марта формулировка «Available now» всё ещё присутствовала.

NAD обратил внимание на то, что продукт в действительности недоступен для широкой аудитории, а сноска, объяснявшая ограничения, была недостаточно заметной и не соответствовала требованиям прозрачности. Организация посчитала, что данное утверждение может ввести пользователей в заблуждение.

После запроса Apple признала, что изменила рекламные материалы, приведя их в соответствие с реальным статусом сервиса. Кроме того, компания приостановила показ рекламного ролика с актрисой Беллой Рэмси, в котором демонстрировались возможности обновлённой Siri с поддержкой искусственного интеллекта.

На данный момент Apple не объявляла точную дату, когда Apple Intelligence станет общедоступным.