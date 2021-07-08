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Apple TV + объявляет о премьере нового документального фильма об 11 сентября

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Сегодня Apple TV + анонсировала новый документальный фильм «11 сентября: Внутри президентского военного зала», в котором подробно рассказывается об окончательной временной шкале президентства США в первые часы после нападений 11 сентября 2001 года на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. и Пентагон. Документальный фильм дебютирует на Apple TV + и BBC One в сентябре этого года в ознаменование 20-й годовщины терактов.

Apple TV + объявляет о премьере нового документального фильма об 11 сентября

По словам обладателя премии «Эмми» Джеффа Дэниэлса, в документальном фильме рассказывается о 12 часах после атак, предлагая редкое и уникальное представление о дилеммах, с которыми сталкиваются ключевые лица, принимающие решения, ответившие от имени Соединенных Штатов.

Apple заявляет, что в документальном фильме будут представлены невиданные ранее свидетельства бывшего президента США Джорджа Буша, вице-президента Дика Чейни, советника по национальной безопасности Кондолизы Райс, госсекретаря Колина Пауэлла и других. В нем также будет представлено около 200 ранее не публиковавшихся фотографий, а также отснятый архив.

Источник — Astera.

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