Apple TV + Dark Comedy ‘Physical’ продлен на второй сезон

Apple TV + шоу «Physical» с Роуз Бирн в главной роли было продлено на второй сезон, сообщает Deadline. В мрачной комедии, финал первого сезона которой выходит в эфир в пятницу, Бирн играет Шейлу, бедствующую домохозяйку 1980-х годов, которая превращается в звезду видео по аэробике, в то время как ее муж баллотируется на политический пост.

«Мы очень гордимся тем, что можем продемонстрировать необычный подход Энни Вейсман к этой мрачно смешной, душераздирающей и смелой истории», — сказала Мишель Ли, директор по внутреннему программированию Apple TV +. «А потом мы увидели, как Роуз Бирн населяет этот невероятный, многослойный персонаж, подарив нам незабываемое представление Tour de Force. Мы были рады видеть, как зрители во всем мире влюбляются и чувствуют себя увиденными этим шоу, и мы можем» Жду всех, чтобы испытать следующую главу на пути Шейлы к личным возможностям».

«Physical» был создан Энни Вейсман, которая работала в таких шоу, как «О мальчике», «Suburgatory», «Я чувствую себя плохо» и «Отчаянные домохозяйки». Режиссеры шоу — режиссер «Я, Тоня» Крейг Гиллепси, а также Лайза Джонсон и Стефани Лэйнг.

Источник — Astera.