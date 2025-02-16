Apple тестирует прототип складного iPhone с компактными экранами

Поклонники Apple ожидают появления складного iPhone, и недавняя утечка от Digital Chat Station на Weibo указывает на то, что компания активно тестирует прототип устройства.

Новый iPhone может иметь компактный внешний экран и внутренний дисплей среднего размера, что сделает его одним из самых маленьких складных телефонов на рынке.

Согласно утечке, тестируемый прототип оснащён 5,49-дюймовым внешним дисплеем и 7,74-дюймовым внутренним экраном. Если это подтвердится, то складной iPhone будет значительно меньше, чем у конкурентов, таких как Samsung Galaxy Z Fold 6 и Google Pixel 9 Pro Fold, у которых более крупные экраны.

Внутренний экран размером 7,74 дюйма также делает его одним из самых компактных в категории «большая складка», приближая его по размеру к Oppo Find N2.

Кроме того, утечка подтверждает ранние слухи о том, что Apple разрабатывает складное устройство в «книжном» формате, что будет удобным для пользователей, позволяя им легко переключаться между смартфоном и планшетом.

Apple также сосредоточена на оптимизации программного обеспечения, что может обеспечить плавный переход между приложениями на экранах разных размеров. Тем не менее остаются нерешёнными проблемы с видимыми складками и долговечностью устройства. Хотя выпуск нового iPhone ожидался в 2026 году, тщательный подход Apple может потребовать больше времени для создания окончательной версии.