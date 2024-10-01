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Apple тестирует iPhone 17 Pro без кнопок регулировки громкости

Автор На чтение 1 мин Просмотров 158 Опубликовано

Хотя новый iPhone 16 только что поступил в продажу, уже появляются новости о следующем поколении модели — iPhone 17 Pro, который Apple планирует представить в 2025 году.

Еще до презентации iPhone 16 появлялись слухи о том, что следующее поколение смартфонов может не получить физические кнопки. Сегодня инсайдеры снова сообщили, что такой смартфон планируется к выпуску и более того сообщается, что Apple уже тестирует iPhone 17 Pro без кнопок регулировки громкости.

Согласно информации от инсайдера под ником Majin Bu, iPhone 17 Pro находится на стадии тестирования и может получить инновационный дизайн, в котором не будет привычных кнопок регулировки громкости и кнопки действия. Вместо них будет одна новая кнопка, которая, как ожидается, заменит обе эти функции.

Инсайдер предполагает, что новая кнопка будет иметь расширенные возможности и сможет управлять не только громкостью, но и рингтоном, а также другими функциями устройства. Это может значительно упростить взаимодействие пользователей с телефоном, так как все важные элементы управления будут сосредоточены в одном месте.

 

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