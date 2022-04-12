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Apple теперь производит iPhone 13 в Индии

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Apple и ее основной поставщик Foxconn в настоящее время производят iPhone 13 в Индии, подтвердила компания Reuters , сигнализируя о продолжающемся стремлении диверсифицировать свою цепочку поставок продукции за пределы Китая.

Apple теперь производит iPhone 13 в Индии

Индия стала домом для производства нескольких продуктов Apple. В прошлом году компания начала производить iPhone 12 в стране, и, по данным Reuters , Apple планирует начать производство iPad на местном уровне.

Apple воспользовалась несколькими государственными схемами, направленными на увеличение местного производства продуктов, сокращение затрат и создание возможностей для трудоустройства. По данным Reuters , Apple впервые начала производство iPhone SE в Индии в 2017 году .

В 2020 году Apple запустила свой интернет-магазин в Индии, предлагая покупателям прямой способ покупать продукты напрямую у компании без необходимости обращаться к торговому посреднику. Apple пообещала, что ее первый розничный магазин откроется в Индии к концу 2021 года, однако, поскольку этот крайний срок истек , еще неизвестно, как скоро Apple Store откроется в стране.

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