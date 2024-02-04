Apple сводит с ума американцев своей гарнитурой Apple Vision Pro

Ник Билтон, журналист известного американского издания Vanity Fair, поделился своим впечатлением от использования гарнитуры Apple Vision Pro в своем последнем обзоре.

Он описал, как операционная система visionOS, на которой работает гарнитура, создает потрясающие визуальные эффекты, делая все остальные устройства и окружающий мир кажущимися скучными и «плоскими».

По словам Билтона, использование Vision Pro приводит к особому эффекту, который он называет «дофаминовым воздействием». Он ощущает привыкание к гарнитуре и не хочет возвращаться в реальный мир, когда снимает ее.

В своем обзоре Билтон отметил, что после использования Vision Pro его 75-дюймовый OLED-телевизор кажется старомодным ЭЛТ-телевизором из 90-х годов, а его iPhone напоминает телефон-раскладушку прошлых лет. Он удивлен тем, насколько «плоским» и скучным выглядит реальный мир вокруг него.

Эти впечатления Ника Билтона дают представление о том, насколько впечатляющей и захватывающей может быть гарнитура Apple Vision Pro.