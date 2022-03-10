Apple Studio Display должен работать с Windows, включая веб-камеру

На сайте Apple говорится, что ее новый 27-дюймовый студийный дисплей 5K совместим с широким спектром компьютеров Mac (и даже с некоторыми iPad), но компания также сообщила The Verge , что он также должен нормально работать при подключении к ПК с Windows. Конечно, есть несколько предостережений, но если ваш компьютер может выводить на него данные, Studio Display должен вести себя как обычный монитор со встроенной веб-камерой и динамиками.

Совместимость веб-камеры с Windows была под вопросом; На веб-сайте Apple говорится, что «функции камеры Studio Display и обновления прошивки требуют подключения к Mac». Хотя этот язык неясен, представитель Apple Алекс Бендер сказал The Verge , что встроенная 12-мегапиксельная камера Studio Display должна работать как обычная веб-камера USB, когда вы используете ПК.

Однако он подтвердил, что такие функции, как Center Stage, будут недоступны. Это относится и к другим функциям, характерным для macOS, таким как Spatial Audio или функция «Привет, Siri», несмотря на то, что в монитор встроен чип iPhone . Хотя теоретически кажется возможным, что вы можете воспроизводить музыку AirPlay или вызывать Siri, когда Studio Display подключен к компьютеру с Windows (как вы могли бы, если бы у вас был HomePod, сидящий рядом с вашим ПК), Apple предположила, что такая функциональность ограничена Mac.