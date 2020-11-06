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Apple столкнулась с нехваткой чипов управления питанием на iPhone 12

06.11.2020 10:47

Недавно выпущенные Apple iPhone 12 серии стали самыми продаваемыми устройствами на рынке. Сообщается, что с учетом возросшего спроса на смартфоны компания увеличила производственные заказы на 2 миллиона.

Но, согласно отчету Bloomberg, компания также сталкивается с проблемой цепочки поставок. Это указывает на то, что Apple борется с нехваткой необходимых чипов для управления энергопотреблением на iPhone.

В отчете также говорится, что из-за нехватки силовых чипов компания может не удовлетворить спрос на модели iPhone 12. Но пока неясно, какое влияние это окажет на продажи в этом квартале.

Считается, что причина дефицита — нарушение цепочки поставок из-за пандемии COVID-19. Кроме того, по данным TSMC, смартфонам 5G требуется примерно на 30-40% больше чипа, чем для 4G, что еще больше усложняет процесс.

Технологический гигант из Купертино закупает микросхемы управления питанием от нескольких компаний. В iPhone 12 Pro используются компоненты от Texas Instruments для управления питанием модуля камеры и аналогичный чип от STMicroelectronics NV и Qualcomm для модема 5G .

По оценке, опубликованной Cinda Securities, спрос на iPhone 12-й серии, вероятно, достигнет 80–85 миллионов единиц. Также предполагается, что в 2021 году Apple, вероятно, поставит около 230–240 миллионов единиц моделей iPhone 12. Если это произойдет, серия iPhone 12 станет самым продаваемым телефоном американской компании. В настоящее время этот рекорд принадлежит iPhone 6 и 6 Plus с ориентировочной поставкой в ​​224 миллиона единиц.

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