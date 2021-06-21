Согласно пресс-релизу, Федеральное управление картелей Германии, Bundeskartellamt, сегодня инициировало судебное разбирательство против Apple по обвинениям в антиконкурентном поведении в отношении App Store , его продуктов и других услуг.

Судебное разбирательство против Apple, о котором было объявлено сегодня, определит, будет ли технический гигант из Купертино иметь «первостепенное значение на всех рынках» и сможет ли Apple с помощью своей экосистемы иметь достаточно сил, чтобы «другим компаниям» было сложно бросить ему вызов.

В пресс-релизе не говорится о том, к чему могут привести результаты расследования; однако офис заявляет, что, если он определит, что компания играет важную роль на всех рынках, оно может запретить этой компании «заниматься антиконкурентной практикой».

Офис заявляет, что получил «различные жалобы, касающиеся потенциально антиконкурентной практики», в частности, в связи с недавним развертыванием ATT или системы прозрачности отслеживания приложений. В апреле девять отраслевых ассоциаций, представляющих такие компании, как Facebook и издатель Axel Springer, подали антимонопольную жалобу в федеральное управление , утверждая, что система ATT от Apple серьезно повредит издателям и их прибыли, посчитав это угрозой для своего бизнеса.

Согласно пресс-релизу, еще одна жалоба, полученная в офис, связана с предварительной установкой собственных приложений Apple на его устройства. Офис напрямую ссылается на раздел 19a Закона Германии о конкуренции, в котором говорится, что «злоупотребление доминирующим положением со стороны одного или нескольких предприятий запрещено» как потенциальную статью, которую Apple может нарушать.

Источник — Astera.