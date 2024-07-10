Ранее аналитики предрекали рост капитализации компании, называя в качестве причины внедрение ИИ в устройства.

9 июля после торгов стоимость одной акции Apple приблизилась к отметке в 229 долларов и в результате компания стала первой в истории с рекордной капитализацией.

Apple стала первой в истории компанией с капитализацией 3,5 трлн долларов и все благодаря внедрению ИИ в продукты.

Apple сотрудничает с OpenAI и использует технологию ChatGPT в своих операционных системах. Кроме того, Apple получила место в совете директоров OpenAI, ведущей компании по разработке чат-ботов.