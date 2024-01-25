Apple стала активно приобретать ИИ-стартапы

Apple активно инвестирует в область искусственного интеллекта и становится лидером среди крупных технологических компаний.

Она приобрела 21 ИИ-стартап с начала 2017 года, что является самым высоким показателем среди всех компаний. Accenture и Microsoft занимают второе и третье места соответственно, с 19 и 12 приобретениями каждая. Alphabet, владеющая Google, приобрела 8 фирм.

Кроме того, Apple активно нанимает специалистов в области искусственного интеллекта.

Почти половина всех вакансий, связанных с ИИ, относится к технологии «глубокого обучения», которая является основополагающей для генеративных нейросетей. В 2018 году Apple привлекла топ-менеджера Google по искусственному интеллекту Джона Джаннандреа.

По слухам, Apple планирует представить свои разработки в области искусственного интеллекта на конференции разработчиков WWDC 2024 в начале лета.

Они стремятся к реализации работы нейросетей локально на устройствах, а не через облачные сервисы, как заявил генеральный директор Apple Тим Кук.