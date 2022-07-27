Компания Apple срочно меняет поставщика из-за растрескивания в iPhone 14 задней камеры

Apple вынуждена срочно менять поставщика, что конечно не должно повлиять на сроки выхода нового поколения iPhone, но не исключено, что компания к сентябрю выпустит меньше смартфонов чем планировалось.

Недавно стало известно, что в Китае предприятия по выпуску продукции Apple закрываются в связи с карантином.

Теперь аналитик Минг-Чи Куо написал, что стекла для объективов iPhone 14 трескаются, и компания вынуждена менять срочно поставщика.

Apple уже передала часть заказов другому производителю стекол для камер смартфонов. Известно, что у Largan заказали 10 млн линз. Ранее стекла для камер поставлял Genuis, но их продукция оказалась ненадлежащего качества.

Стоит отметить, что Apple в этом году планирует продать намного больше iPhone новой линейки, чем в прошлом, и не исключено что из-за сбоев аппараты будут в дефиците.