Apple: спать рядом с заряжающимся iPhone нельзя

Компания Apple добавила официальное предупреждение в свой руководящий документ относительно использования смартфонов iPhone во время зарядки. В новой версии руководства по использованию указано, что не следует класть устройство под одеяло, подушку или прижимать его к себе во время зарядки.

В данном предупреждении говорится о потенциальных рисках, связанных с этой практикой, таких как возгорание, поражение электрическим током, травмы и повреждение устройства. Вместо этого Apple рекомендует размещать смартфон на прикроватной тумбе или другом удаленном от спящего места месте, предпочтительно без чехла, и в хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, Apple напоминает о важности использования оригинальных зарядных устройств и кабелей, а также аксессуаров с пометкой «Made for iPhone» (Сделано для iPhone). Использование дешевых или неофициальных аксессуаров может увеличить риск возникновения проблем во время зарядки.