Apple создала собственные защитные маски для работников

Команды инженеров, ответственные за iPhone и iPad, разработали специальную маску для лица для сотрудников Apple, о чем впервые сообщил Марк Гурман из Bloomberg.

Хотя изображения новой маски еще не опубликованы, в отчете Bloomberg говорится, что инженерный и дизайнерский отдел Apple создал маску с «уникальным внешним видом», включая «большие покрытия для носа и подбородка», а также «регулируемые завязки». » Он будет иметь три слоя, его можно стирать до пяти раз.

Apple сообщила Bloomberg, что разработала маску с учетом существующих цепочек поставок средств индивидуальной защиты, стараясь не нарушать существующие потоки.

Конечно, к разочарованию некоторых поклонников Apple, маски были сделаны для корпоративных и розничных работников Apple, а не для общественности. Ожидается, что маски будут отправлены сотрудникам в течение следующих двух недель. Неизвестно, попытается ли Apple распространить маску более широко.

Компания также выпускает прозрачные хирургические маски для сотрудников, чтобы клиенты с нарушениями слуха могли видеть лица сотрудников и лучше понимать их. По данным Bloomberg, это первая прозрачная хирургическая маска, одобренная Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.

Это не первая попытка Apple создать средства индивидуальной защиты. В апреле генеральный директор Тим Кук объявил, что Apple пожертвует 20 миллионов масок медицинским работникам в США. Технологическая компания также разработала и произвела защитные маски для работников больниц, планируя отгружать 1 миллион в неделю.