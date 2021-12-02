Apple сообщила поставщикам, что спрос на iPhone 13 падает

Apple сообщила некоторым своим поставщикам компонентов, что спрос на модели iPhone 13 снижается в преддверии праздников, сообщает Bloomberg. Сообщения об ослаблении спроса поступают в связи с тем, что оценки поставок iPhone 13 и 13 Pro начали улучшаться, и устройства доступны для доставки до Рождества.

Apple в октябре 2021 года сократила производство iPhone 13 на целых 10 миллионов единиц из-за нехватки микросхем в отрасли. Apple планировала выпустить 90 миллионов моделей iPhone 13 в 2021 году, но Broadcom и Texas Instruments не смогли предоставить достаточное количество компонентов.

По данным Bloomberg, Apple стремилась восполнить дефицит в 2022 году, когда поставки улучшатся, но теперь Apple сообщила поставщикам, что, возможно, не получит необходимых заказов от клиентов.

Во время отчета Apple о доходах за четвертый квартал в октябре генеральный директор Apple Тим Кук сказал, что ограничения поставок iPhone, iPad и Mac уже обошлись Apple примерно в 6 миллиардов долларов, и что проблемы с поставками сохранятся в декабре.

На момент запуска доступные модели iPhone 13 и iPhone 13 Pro были распроданы быстро, и в течение хорошего месяца после запуска поставки были долгими. Кук сказал во время телефонного разговора, что Apple «лихорадочно работает» над увеличением поставок iPhone 13, и похоже, что сейчас запасы догоняют спрос.