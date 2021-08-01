В компании Apple просмотрели приложение Unjected и пришли к выводу, что оно относится к программам «ненадлежащего отношения к пандемии COVID-19».

Об этом со ссылкой на представителей компании сообщило агентство Bloomberg. Как стало известно, приложение для знакомств невакцинированных было удалено из-за того, что там «ненадлежащим образом относится к пандемии COVID-19 в рамках своей концепции или темы.»

Главным требованием американской компании является предоставление приложениями достоверным и официальных данных, а их источником могут быть организации в сфере здравоохранения или образовательные учреждения.

По информации журналистов, Unjected было создано двумя женщинами с Гавайев, которые выступают за свободу слова и медицинскую неприкосновенность.

В свою очередь Google также пригрозила удалить из Google Play это приложение в связи с дезинформацией, которая содержится в сообщениях отдельных пользователей.

В Unjected эти сообщения удалили, но позже одна из основательниц сказала, что планирует удаленный посты восстановить.

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