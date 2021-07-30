Глобальная нехватка микросхем стала серьезной проблемой для всего, что связано с технологиями. Первоначально дефицит отражался на автопроизводителях, но теперь он также наносит ущерб бизнесу производителей бытовой электроники.

Поскольку глобальная нехватка чипов поражает индустрию смартфонов, Apple заявила, что это может повлиять на производство iPhone, и компания также прогнозирует замедление роста доходов. Это также повлияет на сервисный бизнес технологического гиганта.

Руководство Apple заявило, что выручка за текущий четвертый квартал финансового года вырастет двузначными числами, но будет ниже темпов роста 36,4% в только что завершившемся третьем квартале. Они добавили, что, хотя в третьем квартале нехватка микросхем оказалась менее серьезной, чем предполагалось, в четвертом она усугубится и распространится на производство iPhone.

Тим Кук, генеральный директор Apple, сказал, что чипы, пострадавшие от нехватки, производятся с использованием более старых технологий, но они по-прежнему жизненно важны в качестве вспомогательных компонентов для создания iPhone. Аналитики полагали, что Apple может накапливать чипы для своих моделей iPhone следующего поколения.

Глобальная нехватка чипов объясняется несколькими причинами , в том числе закрытием заводов из -за пандемии COVID-19 и повышенным спросом на бытовую электронику во время карантина и работы из дома.

У Samsung и Apple дела обстоят не так плохо, как у более мелких производителей телефонов. HMD Global, производящая устройства под брендом Nokia, предупредила, что нехватка полупроводников может стать проблемой для небольших производителей устройств.

Источник — Astera.