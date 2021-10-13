Apple сократит производство iPhone на 10 миллионов штук из-за нехватки чипов

Согласно новому отчету Bloomberg, продолжающаяся нехватка микросхем, с которой сталкивается технологическая индустрия, влияет на производство моделей iPhone 13.

Ожидается, что Apple сократит к 2021 году производство iPhone 13 на целых 10 миллионов единиц из-за дефицита.

За последние три месяца года Apple планировала выпустить 90 миллионов моделей iPhone 13, но производственные партнеры Apple были проинформированы, что итоговые цифры будут ниже, поскольку Broadcom и Texas Instruments не могут поставить достаточное количество компонентов.

Поставки Apple iPhone 13‌ уже ограничены, и дальнейшая нехватка в период праздников приведет к еще большему увеличению сроков доставки в будущем.

Согласно разборке iFixit , модели iPhone 13 используют интерфейсный модуль Broadcom AFEM-8215 и беспроводной приемник питания Broadcom BCM59365, а также ИС управления питанием дисплея, драйвер массива, драйвер светодиодной вспышки и двойной ретранслятор от Texas Instruments.

Apple уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой чипов, и такие устройства, как MacBook Pro, iPhone 11, iPhone 12 , iMac , MacBook Air , iPad Pro и другие, при покупке в Apple Store доставляются дольше обычного .

Еще в сентябре аналитик Apple Минг-Чи Куо сказал, что Apple сократит поставки MacBook вдвое из-за нехватки компонентов, что, возможно, не сулит ничего хорошего для будущих компьютеров MacBook Pro, которые должны быть представлены 18 октября. Дефицит MacBook. связана с отсутствием интегральных схем управления питанием, проблема аналогична той, с которой теперь, похоже, сталкиваются модели iPhone .

Ожидается, что продолжающаяся нехватка микросхем продлится до 2022 года, и хотя Apple столкнулась с проблемами поставок из-за этой проблемы, в 2021 году она была одной из наименее затронутых компаний.