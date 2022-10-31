Apple сократит объёмы выпуска iPhone 14 Pro и Pro 14 Max с 1 квартала 2023 года

О вынужденном сокращении производства сообщила аналитическая компания TrendForce.

Согласно ее исследованиям, компания Apple в первом квартале 2023 года сократит производство iPhone 14 на фоне инфляции и неопределенной экономической ситуации на мировом рынке.

TrendForce прогнозирует падение смартфонов iPhone на 14% в годовом исчислении.

Ранее сообщалось, что Apple сократила количество заказов на iPhone 14 и iPhone 14 14 Plus, в следующем году она пересмотрит производственные планы и на iPhone 14 Pro Pro, а также iPhone 14 Pro Max.

Стоит отметить, что iPhone 14 и iPhone 14 14 Plus не пользуются на рынке большим спросом, также недавно стало известно, что представительство Apple China официально снизило цены на iPhone 14 Pro Pro и iPhone 14 Pro Max.