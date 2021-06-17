Согласно новым данным, предоставленным Strategy Analytics, в первом квартале 2021 года Apple поставила около 40,4 миллиона устройств iPhone 12. Цифра предполагает, что Apple сохранила свои позиции на мировом рынке смартфонов 5G, несмотря на снижение на 23% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, когда Apple отгрузила 52,2 миллиона устройств.

Apple продемонстрировала бум продаж на рынке 5G в течение трех месяцев после запуска первых моделей iPhone с поддержкой 5G, но с тех пор ее конкуренты улучшили свою игру на все более конкурентном рынке смартфонов премиум-класса, выпустив новые модели 5G.

Китайский поставщик Oppo занял второе место в том же квартале, отгрузив 21,5 миллиона устройств, что составляет 15,8% рынка, что на 55% больше, чем в четвертом квартале прошлого года. Сотруднику китайского производителя мобильных устройств Vivo удалось отгрузить 19,4 миллиона единиц, что на 62% больше, чем в прошлом квартале.

Samsung заняла четвертое место с 17 миллионами отгруженных телефонов 5G, что принесло ей всего 12,5% рынка, но при этом значительный рост составил 79% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. Xiaomi отгрузила 16,6 миллионов устройств в течение квартала, заняв 12,2% рынка, что на 41% больше более четверти.

Источник — Astera.