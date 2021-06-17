Согласно отчету Business Korea, Apple, как сообщается, рассматривает новое партнерство с LG, которое позволит южнокорейскому технологическому гиганту продавать iPhone, iPad и Apple Watch в его более чем 400 розничных магазинах LG Best Shops в Южной Корее.

LG недавно закрыла свой бизнес по производству смартфонов , оставив пустыми торговые площади, которые ранее использовались для маркетинга ее телефонов. Apple, по-видимому, теперь рассматривает возможность использовать это торговое пространство для продажи своих собственных iPhone, iPad и часов Apple Watch. Собственное розничное присутствие Apple в Южной Корее все еще относительно невелико, и заключение сделки с LG на продажу ее продуктов в более чем 400 «лучших магазинах LG» — простой способ расширить свое присутствие.

Сообщается, что две компании обсуждают создание отдельных уголков Apple в магазинах, которыми непосредственно управляют сотрудники Apple, или разрешение сотрудникам LG Best Shop продавать продукты Apple после того, как LG Electronics получит право на продажу продуктов Apple. Обе стороны еще не решили, когда начнется партнерство, но некоторые эксперты рынка прогнозируют, что LG Electronics полностью выйдет из бизнеса смартфонов через некоторое время после конца июля.

Согласно отчету, у LG и Apple возникли разногласия по поводу продажи компьютеров Mac. LG продает свои собственные ноутбуки Gram, и предлагать Mac Apple в магазине было бы недостатком. В результате стороны, скорее всего, договорились только о продаже iPhone, iPad и Apple Watch. Представитель LG сказал в заявлении Business Korea, что «еще ничего не решено» и что они «изучают все возможности».

Источник — Astera.