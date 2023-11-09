Apple снова запустила в продажу смартфон iPhone 12 mini

Официальный сайт Apple прекратил продажу iPhone 13 mini после выпуска новой серии iPhone 15, что привело к концу линейки продуктов mini.

Вместе с этим, на официальном веб-сайте Apple в США появились восстановленные iPhone 12 mini, доступные по привлекательной цене. Например, модель с 256 ГБ памяти можно приобрести за 529 долларов. В настоящее время это единственный компактный флагман iPhone, доступный для покупки через официальные каналы.

Основным фактором, приведшим к прекращению производства линейки iPhone mini, стали низкие объемы продаж. По данным исследовательской организации Statista, доля продаж iPhone 12 mini в декабре 2020 года составляла всего 6,5% от общего объема продаж данной серии. В марте 2021 года эта доля еще снизилась и составила лишь 4%.

iPhone 13 mini стал последней моделью в линейке mini. Apple решила заменить эту модель моделью Plus в рамках серии iPhone 14.