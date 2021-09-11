Apple снова запатентовала складной аккумулятор для своего складного iPhone

В то время как такие компании, как Samsung , выпускают складные устройства третьего поколения, Apple еще предстоит выпустить складной iPhone. Рано или поздно Купертино в конечном итоге выпустит складное устройство (предположительно, где-то в 2023 году), и несомненно, что в это будущее устройство будет вложено и будет вложено много исследований и разработок. Говоря о складных телефонах, одним из наиболее важных аспектов является аккумулятор, который в настоящее время разделен на два или более отдельных блока, чтобы их можно было сгибать.

Недавняя патентная заявка показывает, что Apple может работать над настоящей складной батареей, чтобы максимально использовать и полностью использовать все пространство внутри своего будущего складного устройства. Как купертиновцы планируют это сделать? Согласно заявке на патент, складной аккумуляторный элемент имеет очень тонкую среднюю часть, которая располагается рядом с шарниром. Это позволило бы Apple использовать один батарейный блок в своем складном устройстве и извлечь как можно большую емкость из клаустрофобной внутренней оболочки. В патенте не подробно описываются химические свойства такой батареи, а основное внимание уделяется только механическим и физическим аспектам вещей.

«Электронные устройства могут включать в себя шарнирную часть, проходящую по длине первой части устройства и по длине второй части устройства», — продолжает он. «Вторая секция устройства может быть соединена с возможностью сгибания с первой секцией устройства вокруг шарнирной секции. Шарнирная секция может характеризоваться третьей толщиной, меньшей, чем первая толщина, и второй толщиной», — говорится в заявке на патент.

Но зачем Apple создавать чрезмерно сложную гибкую батарею, когда два отдельных аккумуляторных блока были бы гораздо более простым и беспроблемным подходом, хотя и при немного меньшей емкости? Согласно патенту, Apple не просто развлекает идею складной батареи, чтобы просто увеличить ее емкость, но также обеспечивает «механическую гибкость» складному устройству.

Это не первый патент на складную батарею против имени Apple. Ранее, в 2020 году, Apple исследовала разделение большой аккумуляторной ячейки на множество гораздо меньших аккумуляторных элементов, свернутых в цилиндры, что позволило бы производить механическое изгибание без ущерба для химических характеристик и свойств указанных элементов.

Хотя такие патенты могут дать представление о том, над какими технологиями тайно работает компания, это также может быть тупиковой ситуацией, в которой нет потенциального решения. Во-первых, оба подхода к разработке гибких батарей теоретически добавляют некоторую дополнительную емкость батареи, но они также чрезмерно усложняют ситуацию и, безусловно, увеличивают затраты как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения НИОКР.