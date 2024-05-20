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Apple снижает цены на iPhone в КНР ради конкуренции с Huawei

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Apple объявила о крупнейшем в истории снижении цен на iPhone в Китае перед ежегодным мероприятием распродажи 618 Shopping Festival.

Компания снизила стартовые цены на iPhone 15 и iPhone 15 Plus на 200 долларов, а цены на различные модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max упали на сумму от 260 до 320 долларов.

Были также значительно снижены цены на другие продукты Apple, включая Apple Watch Series 9, iPad, MacBook Air, AirPods и т.д.

Это снижение цен является значимым шагом, поскольку ранее Apple никогда не проводила такого масштабного официального снижения цен на китайском рынке.

Оно было вызвано давлением, с которым Apple сталкивается в Китае. В первом квартале текущего года поставки iPhone на китайском рынке сократились почти на 7% по сравнению с предыдущим годом, и Apple упала с первого на четвертое место по объему продаж.

В то же время китайские бренды, такие как Huawei и Honor, продемонстрировали резкий рост поставок.

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