Apple сможет превратит все модели iPhone в платежные терминалы

Apple уже много лет занимается покупкой самых перспективных стартапов, но не всегда их использует.

Бывает что после покупки они прекращают свое существование, но их технологии в том или ином виде появляются на смартфонах и других продуктах производителя.

Недавно Apple купила стартап Mobeewave из Монреаля. Они придумали способ приема платежей с других устройств по NFC.

Предположительно, будущие iPhone с использованием технологий от Mobeewave смогут стать платежными терминалами.

То есть через аппарат можно будет не только оплачивать покупки, но и принимать платежи с других смартфонов.

На покупку Mobeewave «яблочная компания потратила $100 млн.