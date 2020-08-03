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Apple сможет превратит все модели iPhone в платежные терминалы

03.08.2020 19:38

Apple уже много лет занимается покупкой самых перспективных стартапов, но не всегда их использует.

Бывает что после покупки они прекращают свое существование, но их технологии в том или ином виде появляются на смартфонах и других продуктах производителя.

Недавно Apple купила стартап Mobeewave из Монреаля. Они придумали способ приема платежей с других устройств по NFC.

Предположительно, будущие iPhone с использованием технологий от Mobeewave смогут стать платежными терминалами.

То есть через аппарат можно будет не только оплачивать покупки, но и принимать платежи с других смартфонов.

На покупку Mobeewave «яблочная компания потратила $100 млн.

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