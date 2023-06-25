Apple скоро выпустит новый iMac с огромным 30-дюймовым дисплеем

Моноблоки iMac всегда демонстрировали статус, также они могли без труда выполнять самые сложные задачи по обработке видео и фото, но не все профессионалы выбирали данный тип устройства из-за недостаточно большого экрана.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, новое поколение iMac получит очень большую версию. Авторитетный источник утверждает, что американская компания готовит версию моноблока с 30-дюймовым экраном

Предположительно большой iMac придет на смену iMac Pro с 27-дюймовым дисплеем.

Марк Гурман написал, что пока iMac находится на ранней стадии разработки, поэтому пока нет каких-либо подробностей про серию. При этом его могут представить в следующем году одновременно с iPad Pro с OLED-экраном и обновлённым iPad Air.