Apple скоро предложит все цвета 24-дюймового M1 iMac в своих розничных магазинах

После анонса iMac M1 в начале этого года Apple подтвердила, что только некоторые цвета будут доступны для демонстрации и покупки в розничных магазинах Apple по всему миру. Однако похоже, что компания наконец-то предложит покупателям все цвета iMac в своих обычных магазинах, начиная со следующей недели.

Сообщение исходит от Марка Гурмана из Bloomberg, который только что поделился в Twitter лакомым кусочком о мероприятии Apple во вторник. Пока мы все ждем iPhone 13 и Apple Watch Series 7, Гурман также ожидает некоторых новостей для Mac.

Apple вряд ли представит на мероприятии какие-либо новые модели Mac, но Гурман утверждает, что компания начнет предлагать все цвета 24-дюймового iMac M1 в розничных магазинах с 14 сентября.

Новый iMac M1 доступен в семи цветах: зеленом, желтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом. Однако оранжевые, желтые и фиолетовые модели доступны исключительно в Apple Online Store. По словам Гурмана, со следующей недели эти три цвета также будут доступны в розничных магазинах Apple, так что покупатели смогут увидеть и купить их прямо здесь, вместо того, чтобы делать онлайн-заказ.