Apple скоро откроет свои первые розничные магазины в Индии

Apple скоро откроет свой первый розничный магазин в Индии. Первый интернет-магазин компании заработал только в прошлом году, но теперь розничный магазин откроется в стране впервые. Тим Кук подтвердил в прошлом году, что компания запрашивает одобрение правительства. Apple также начала нанимать сотрудников для офлайн-розничных магазинов.

В сообщении об этом же Нидхи Шарма, рекрутера Apple, говорится:

«Сегодняшний день знаменует собой одну из важных вех в создании истории Apple Retail в Индии. Теперь 🇮🇳мы живем, и мы приносим наши первые 2 магазина в Индию в Мумбаи и Дели!».

Рекрутер также подтвердил, что первые два магазина откроются в Мумбаи и Дели. Впоследствии были открыты вакансии для различных ролей, включая руководителя магазина, эксперта по операциям, старшего менеджера, менеджера, лидера рынка и других. В списках пока не указана дата присоединения, поэтому нет никаких сведений о том, когда откроются магазины.

Источник — Astera.