Siri, виртуальный помощник на основе голосовых команд от Apple, который доступен почти на всех устройствах Apple, на этой неделе столкнулся с гневом пользователей социальных сетей в Китае после того, как платформа не смогла прочитать список китайских золотых медалей на чемпионате текущих Олимпийских игр в Токио.

Siri из Apple говорит, что проблема возникла из-за технических настроек, которые позволяли Siri озвучивать название только одной страны, если у двух стран одинаковое количество золотых медалей. Проблема была устранена, и Siri смогла считать правильный счет для Китая.

Китайские пользователи социальных сетей начали загружать на Weibo видеоролики, показывающие официальную золотую олимпийскую медаль Китая. Видео показало, что Япония выиграла 11 золотых медалей, за ними следуют США и Китай с 10 золотыми медалями каждая и Россия с семью золотыми медалями, но Siri не смогла узнать количество побед Китая.

Люди начали предполагать, что базирующийся в США технический гигант мог сознательно пренебрегать Китаем из-за продолжающейся напряженности, связанной с технологиями и торговлей. Apple имеет сильное присутствие в Китае, но столкнулась с сопротивлением из-за давления, оказываемого Соединенными Штатами на китайские компании, особенно на Huawei Technologies, которой теперь запрещено использовать технологии американского происхождения. В настоящее время Китай является третьим по величине рынком Apple по объему выручки.

Источник — Astera.