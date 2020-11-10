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Apple Silicon может привести к появлению недорогих устройств на Mac

10.11.2020 10:19

У Apple есть довольно успешная линейка вычислительных устройств в линейке Mac, которая включает как ноутбуки, так и настольные компьютеры. Но рыночная доля компании в этой области далека от компьютеров с Windows из-за более высокой цены.

Однако вскоре это может измениться. Apple переходит на Apple Silicon — собственный чипсет на базе процессоров ARM . Это означает, что цены на устройства Mac могут снизиться, что поможет компании увеличить свою долю на рынке.

Гигант из Купертино подтвердил мероприятие «One More Thing» на сегодняшний день, то есть 10 ноября, на котором компания, как ожидается, выпустит свои долгожданные MacBook на базе собственного чипсета Apple Silicon.

Ожидается, что использование собственных процессоров Apple на базе ARM для MacBook обеспечит лучшую производительность и большее время автономной работы по сравнению с существующими ноутбуками на базе Intel. В то же время ожидается снижение цен.

Чтобы узнать, насколько сильно повлияет на ценообразование этот переход в чипсете, нам придется подождать официального объявления о запуске, которое произойдет через несколько часов. Однако отчеты показывают, что цены могут упасть примерно на 200 долларов .

По словам аналитика Самика Чаттерджи, у Apple есть рыночные возможности в размере около 15 миллиардов долларов, что «обеспечит многолетний рост на тусклом рынке ПК». Кроме того, говорят, что использование Apple собственного набора микросхем может привести к снижению стоимости спецификации примерно на 75 долларов, что открывает возможность роста.

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