Apple сегодня представит новые iPhone 12 с поддержкой 5G

Ранее были противоречивые сообщения о том, будет ли линейка iPhone 12 иметь экраны с частотой 120 Гц. Похоже, что выбор нал на 5G, и причина, названная двумя разными источниками, проста — потребляемая мощность (а не проблемы с поставками).

По словам Джона Проссера, Apple столкнулась с ситуацией «либо-либо» — добавить 5G (который потребляет больше энергии, чем 4G) или добавить 120 Гц (который потребляет больше энергии, чем 60 Гц). Добавление обоих сделало бы время автономной работы слишком коротким.

Команда из Купертино выбрала 5G, потому что его легче продавать. Реклама более быстрого подключения к Интернету найдет отклик у потребителей больше, чем попытка продать им преимущества частоты обновления 120 Гц.

Поскольку модемы 5G и OLED-экраны обязательно улучшатся и станут менее энергоемкими, есть очень хороший шанс, что мы увидим и 5G, и 120 Гц на iPhone 2021 года. Но не в этом году.