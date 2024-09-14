Apple сделала проще замену аккумулятора в новых iPhone 16

Apple объявила, что новые iPhone 16 стало легче ремонтировать. Изменённый внутренний дизайн упростил замену аккумуляторов.

На презентации компании отметили, что новая конструкция увеличила ёмкость батареи и улучшила охлаждение, что сделало работу устройства более стабильной.

Обновлённая логическая плата лучше расположила чипы, а также добавила тепловую подструктуру из переработанного алюминия. Это позволило iPhone 16 показать на 30% лучшую производительность в играх.

Ранее говорили о технологии, которая упрощает замену аккумуляторов, но пока неизвестно, используется ли она в этой модели.

Эти изменения также связаны с планами Евросоюза, который хочет, чтобы Apple сделала аккумуляторы iPhone легко заменяемыми.