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Apple сделала программу выкупа поддержанных iPhone еще выгоднее

Автор На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Apple решила сделать программу выкупа подержанных iPhone еще выгоднее для своих клиентов, предлагая повышенные цены на обмен старых устройств на новые модели.

Однако, планшеты iPad и носимые гаджеты, включая Apple Watch, не входят в эту программу.

Компания Apple увеличила суммы выкупа подержанных iPhone, которые владельцы могут обменять через программу trade-in.

Например, теперь Apple готова заплатить $630 за подержанный iPhone 14 Pro Max, в то время как ранее цена составляла $620. А за iPhone SE второго поколения Apple предлагает $90, вместо прежних $70.

Предлагаемая цена за обмен будет учтена в общей сумме скидки, которую пользователь получит при покупке нового iPhone.

Важно отметить, что данные изменения применяются только к iPhone, в то время как цены на обмен iPad и Apple Watch, наоборот, немного снизились.

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