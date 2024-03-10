Apple сделала программу выкупа поддержанных iPhone еще выгоднее

Apple решила сделать программу выкупа подержанных iPhone еще выгоднее для своих клиентов, предлагая повышенные цены на обмен старых устройств на новые модели.

Однако, планшеты iPad и носимые гаджеты, включая Apple Watch, не входят в эту программу.

Компания Apple увеличила суммы выкупа подержанных iPhone, которые владельцы могут обменять через программу trade-in.

Например, теперь Apple готова заплатить $630 за подержанный iPhone 14 Pro Max, в то время как ранее цена составляла $620. А за iPhone SE второго поколения Apple предлагает $90, вместо прежних $70.

Предлагаемая цена за обмен будет учтена в общей сумме скидки, которую пользователь получит при покупке нового iPhone.

Важно отметить, что данные изменения применяются только к iPhone, в то время как цены на обмен iPad и Apple Watch, наоборот, немного снизились.