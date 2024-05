Apple сделает самый тонкий в истории iPhone 17 Slim и заменит им модели Plus

Apple намерена выпустить самый тонкий iPhone в своей истории, заменив модель Plus.

Новый тонкий смартфон, который, предположительно, будет называться iPhone 17 Slim, ожидается на рынке в сентябре 2025 года вместе с другими моделями линейки iPhone 17. Такую информацию раскрыли источники, близкие к проекту, в интервью журналу The Information.

iPhone 17 Slim будет заменять более крупные модели iPhone Plus. Причиной отказа от Plus-версий стали низкие продажи iPhone 14 Plus и 15 Plus, которые оказались менее востребованными даже по сравнению с iPhone 12 и 13 mini.

Ожидается, что самый тонкий iPhone Slim будет стоить дороже модели Pro Max, начиная с цены в 1200 долларов.

Это связано с использованием нового типа OLED-экранов, которые впервые появятся в самом тонком iPad Pro, работающем на чипе M4.