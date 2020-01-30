Apple сделает для недорогого iPhone 2021 года необычный Touch ID30.01.2020 18:24
Не успела американская компания представит бюджетный iPhone, как уже в Сети заговорили о его преемнике.
Как стало известно, Apple сделает для недорогого iPhone 2021 года необычный Touch ID, да и в целом смартфон будет выглядеть по-новому.
Если сейчас модели приписывают корпус в стиле iPhone 8, то в дальнейшем у нее будет оригинальный дизайн.
К слову недавно сообщалось, что компания в Китае запустила тестовую сборку iPhone 9. Что касается необычного Touch ID, то он будет располагаться не в кнопке, а на боковой рамке.
Также смартфону приписывают Face ID, а его презентация состоится в первой половине следующего года.
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