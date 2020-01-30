Не успела американская компания представит бюджетный iPhone, как уже в Сети заговорили о его преемнике.

Как стало известно, Apple сделает для недорогого iPhone 2021 года необычный Touch ID, да и в целом смартфон будет выглядеть по-новому.

Если сейчас модели приписывают корпус в стиле iPhone 8, то в дальнейшем у нее будет оригинальный дизайн.

К слову недавно сообщалось, что компания в Китае запустила тестовую сборку iPhone 9. Что касается необычного Touch ID, то он будет располагаться не в кнопке, а на боковой рамке.

Также смартфону приписывают Face ID, а его презентация состоится в первой половине следующего года.