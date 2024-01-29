Apple с выпуском iOS 18 предложит самое крупное в истории обновление для iPhone

Американская компания готовит крупное обновление операционной системы iOS 18 для iPhone. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, это обновление может стать самым значительным в истории iPhone.

Информация о крупном обновлении была раскрыта Гурманом в его информационном бюллетене Power On, доступном только для подписчиков. Он уточнил, что новая операционная система окажется одним из самых крупных обновлений в истории компании.

Хотя Гурман не предоставил подробностей о функциях iOS 18, он заявил, что будет делиться более подробной информацией в будущем.

Одной из ожидаемых функций в iOS 18 является поддержка стандарта обмена сообщениями Rich Communication Services (RCS), что позволит улучшить связь между iPhone и устройствами Android.

В ноябре 2023 года Apple объявила о своих планах поддерживать RCS в приложении «Сообщения» на iPhone, начиная с 2024 года.

Поддержка RCS позволит пользователям iPhone отправлять фотографии и видео в высоком разрешении, получать уведомления о прочтении сообщений и индикаторы набора текста, а также участвовать в групповых чатах с пользователями Android и iPhone.

Кроме того, есть информация, что Apple работает над генеративной технологией искусственного интеллекта, которая улучшит возможности Siri и приложения «Сообщения» по задаванию вопросов и автоматическому заполнению предложений.

Согласно Гурману, Apple также рассматривает возможность интеграции подобных функций искусственного интеллекта в другие приложения, включая Apple Music, Pages, Keynote и Xcode.

Информация также указывает на то, что Apple планирует интегрировать большие языковые модели в Siri, чтобы пользователи могли автоматизировать сложные задачи с глубокой интеграцией в приложение Shortcuts. Ожидается, что эта функция станет частью обновления iOS 18 в 2024 году.