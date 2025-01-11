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Apple с последним обновлением сделала более удобным поиск в App Store

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Компания Apple обновила интерфейс своего магазина приложений App Store, чтобы упростить поиск новых приложений для iPhone и других устройств.

Теперь категории приложений стали более заметными и расположены в верхней части экрана.

Ранее эти категории находились ниже на странице, и теперь они первым делом попадаются на глаза пользователям, открывающим вкладки «Приложения» и «Игры».

Это упрощает поиск новых программ, так как приложения сортируются по различным тематическим разделам. Хотя неясно, по какому принципу выбираются три категории, скорее всего, учитываются предыдущие загрузки и история поиска.

Эти изменения уже начали внедряться и вскоре будут доступны всем пользователям, что должно значительно облегчить поиск новых приложений в App Store.

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