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Apple решила сократить количество чипов Face ID следующего поколения на 50%

16.05.2021 18:39

Последние утечки все чаще настаивают на том, что серия iPhone 13, наконец, будет выпущена с меньшим вырезом. Новый отчет может помочь объяснить, как гигант из Купертино планирует добиться этого: путем сокращения необходимого компонента, поддерживающего Face ID, вдвое.

Face ID часто рекламируется как одна из наиболее эффективных форм мобильной биометрической аутентификации благодаря плотной матрице «точек», проецируемых на лицо пользователя, чтобы создать сохраненное изображение, которое iPhone может «распознать» через его ИК- излучатель. Этот компонент поддерживается другими внутренними компонентами телефона, одним из которых является связанный с ним чип VCSEL.

Лазеры с вертикальным резонатором изготовлены из полупроводников особого типа, которые могут излучать свет под прямым углом к ​​верхним слоям этого чипа. Таким образом, VCSEL играют важную роль в механизме точечной проекции Face ID и, возможно, заслужили свое место в фирменной выемке iPhone.

С другой стороны, согласно тайваньскому промышленному изданию DigiTimes, ему, возможно, придется внести некоторые изменения, чтобы остаться там. Сообщается, что Apple теперь ищет источники VCSEL на 40-50% меньше, чем раньше.

Это может быть отличной новостью для поклонников, по слухам, меньшего размера в грядущей серии iPhone 13 — если бы не поставщик, заказ которого от Apple может сократиться на полгода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С другой стороны, признаки того, что эти меньшие чипы VCSEL могут также быть предназначены для iPad следующего поколения (таким образом, потенциально увеличивая их соотношение экрана к корпусу).

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