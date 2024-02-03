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Apple решила сделать съёмным кабель аккумулятора в Vision Pro

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По информации журналиста Рэя Вонга из издания Inverse и сообщениям в социальных сетях, кабель питания, соединяющий аккумуляторный блок Vision Pro с гарнитурой, оказался съемным.

Журналист использовал «скрепку» для разблокировки крепления и извлечения коннектора. Коннектор очень похож на Lightning, но шире из-за большего количества контактов.

MacRumors утверждает, что кабель Vision Pro не совместим с другими аксессуарами или устройствами Apple.

Предполагается, что Apple сделала кабель съемным для возможности замены его отдельно, без необходимости замены всего аккумуляторного блока, в случае повреждения провода.

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