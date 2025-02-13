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Apple решила провести исследование влияния iPhone, Watch и AirPods на здоровье

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Сегодня Apple запускает новое комплексное исследование в рамках Apple Health Study, в котором могут участвовать жители США, соответствующие минимальным возрастным требованиям и согласившиеся на обработку данных.

Исследование направлено на изучение влияния технологий, таких как iPhone, Apple Watch и AirPods, на физическое и психическое здоровье пользователей.

В ходе исследования будет анализироваться взаимосвязь различных аспектов здоровья, например, как психическое здоровье влияет на частоту сердечных сокращений и как сон может сказаться на физической активности.

Это станет самым масштабным исследованием Apple на сегодняшний день, охватывающим множество тем, включая активность, старение, здоровье сердца, когнитивные функции и многие другие аспекты.

Исследование основано на предыдущих проектах, таких как Apple Women’s Health Study и Apple Heart and Movement Study.

Apple проводит исследование в сотрудничестве с Бригамской женской больницей и Гарвардской медицинской школой.

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