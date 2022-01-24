Apple решила проблему с розовым экраном iPhone 13 в бета-версии iOS 15.3

Жалоб на розовый экран в смартфонах, а также нестабильную их работу становится только больше.

Ранее в американской компании прокомментировали ситуацию, заявив, что проблема точно не является аппаратной.

По словам разработчиков, Apple запустила бета-версию iOS 15.3 раньше планируемого, и предполагается, что это было сделано как раз в ответ на ситуацию с розовыми экранами.

Разработчики говорят, что в этой версии ОС в основном исправят некоторые ошибки и уязвимости, в том числе и в браузере.

Наряду с этим в iOS 15.3 появятся и исправления ошибок, которые связаны с розовым экраном.

В свою очередь пользователи смартфонов, которые столкнулись с проблемой, пишут, что ее решить перезагрузкой или сбросом на заводские настройки не получается, а вместе с этим появляются еще и заметные подтормаживания и даже остаточные изображения.